PICCOLI COMUNI, L'INCONTRO TRA SINDACI

POLITICA. ABRUZZO. In una sala gremita di cittadini, sindaci e amministratori si è svolto lunedì 7 marzo l’incontro pubblico sul tema: “Il Partito Democratico per il rilancio dei piccoli comuni e delle aree interne”. Ospite della serata è stato l’onorevole. Sergio D’Antoni già segretario generale della Cisl e Vice Ministro nella scorsa legislatura, oggi responsabile dell’organizzazione territoriale del Partito Democratico. Tra gli altri relatori: Giorgio D’Ambrosio (sindaco di Pianella), Enisio Tocco (sindaco di Alanno e consigliere Provinciale), Antonio Di Marco (sindaco di Abbateggio e consigliere Provinciale), Luigi Di Marco (segretario Provinciale dei giovani democratici), Antonio Castricone (segretario Provinciale Pd, consigliere Provinciale). Dalla riunione sono emersi molti spunti innovativi ed interessanti, i sindaci portando la loro esperienza che maturano quotidianamente sul territorio hanno illustrato le difficoltà che vivono i piccoli paesi dell’interno mentre l’On. D’Antoni ha affrontato la discussione partendo dal disegno di legge sul federalismo fiscale che sarà una sciagura per i piccoli borghi ma più in generale per il centro-sud Italia. 09/03/2011 16.46