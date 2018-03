ATER DI CHIETI E LANCIANO: VIA LIBERA AGLI INVESTIMENTI

CRONACA. PESCARA. La Giunta regionale ha approvato due importanti delibere che riguardano le Ater di Chieti e Lanciano che autorizzano il riutilizzo dei proventi delle vendite degli alloggi Erp (edilizia residenziale pubblica). L’atto è stato predisposto dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici con delega all’Edilizia Residenziale, Angelo Di Paolo, con l’importante supporto dell’Assessore alle Politiche agricole, Mauro Febbo. I fondi pur rimanendo nelle disponibilità delle aziende, appartengono alla Regione Abruzzo che attraverso l’atto di Giunta e la successiva approvazione in Consiglio regionale, ne dispone l’utilizzo in conformità alla programmazione regionale sull’edilizia residenziale pubblica e sulla base delle esigenze territoriali delle singole Ater. Per quanto riguarda l’Ater di Chieti l’importo totale su cui è stata richiesta l’autorizzazione al reinvestimento ammonta a 9.665.146,54 euro e per l’Ater di Lanciano a 1.589.410,23 euro. 08/03/2011 17.56