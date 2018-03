? L’UNIVERSITÀ DELL’AQUILA PER L’ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

UNIVERSITA'. L'AQUILA. Domani 9 marzo 2011, dalle ore 9.00, l’Ateneo aquilano sarà ospite dell’Istituto d'Istruzione Superiore "Forti - Comi" di Teramo per un incontro di orientamento che si svolgerà presso l'Auditorium dell' Istituto, dove i docenti referenti delle nove Facoltà dell’Aquila, incontreranno circa 200 studenti di quattro Istituti Superiori (Istituto Tecnico per Geometri, Istituto Tecnico Commerciale, Liceo Classico e Liceo Scientifico) del comprensorio teramano, per presentare l’offerta formativa dell’Università. L’iniziativa, curata dal Settore Orientamento Tutorato e Placement dell’Ateneo, sarà coordinata dalla professoressa Giuseppina Pitari, prorettore delegato per l’ Orientamento in ingresso e rapporti con le Istituzioni Scolastiche . Per le scuole che non potranno partecipare all’incontro di domani, è prevista la possibilità di un ulteriore incontro, in data da definirsi. I prossimo 14 marzo, l’Università dell’Aquila ospiterà presso le Facoltà di Scienze Matematiche, Medicina e Chirurgia, Economia e Ingegneria, gli alunni delle ultime classi del liceo scientifico di Torremaggiore (FG), che visiteranno le strutture e conosceranno l’offerta formativa del polo scientifico e tecnologico dell’Ateneo. Sempre nell’ambito delle sue attività di Orientamento, l’Ateneo aquilano sarà presente anche a Lanciano (CH), in occasione della manifestazione dal titolo “Scegli la tua strada - Giornate di Orientamento Universitario e al mondo del lavoro” che si svolgerà il 25 e 26 marzo, presso il locale Palazzo degli Studi, su iniziativa dell’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Enrico Fermi” e del Rotary Club Lanciano. 08/03/2011 17.55