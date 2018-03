EQUO E SOLIDALE, ESPERIENZE A CONFRONTO A PESCARA

CRONACA. PESCARA. Sabato 19 Marzo, ore 17.00 al Museo d'arte Moderna Colonna di Pescara, per la prima volta in Abruzzo si svolgerà un incontro di presentazione di alcune tra le più significative esperienze del variegato arcipelago delle economie solidali. Il Popolo dell'economia solidale: Botteghe del Commercio Equo e Solidale, Gas (Gruppi di acquisto solidale), BioAgriturismi, Aziende biologiche, Banca Etica, Turismo responsabile, Riserve naturali racconteranno la loro storia. L’incontro non è una performance estemporanea, una specie di vetrina, ma un momento interlocutorio in vista del Convegno Nazionale dei GAS a Giugno nella città de L’Aquila. Pausa the, performance di Danze Popolari, aperitivo finale arricchiranno ulteriormente il nutrito programma. 08/03/2011 17.54