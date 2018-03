A FRANCAVILLA SI PRESENTA IL PROGETTO "SLOW HOME"

TURISMO. FRANCAVILLA. Entra nel vivo il progetto “Slow Home”, ideato dalla Società Cooperativa Culture Lab, che è risultato vincitore del bando di concorso “Giovani idee cambiano l’Italia”, istituito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Gioventù. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Francavilla al mare, dalla Provincia di Chieti e dalla Regione Abruzzo, è realizzata in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio. Venerdi 11 marzo, alle ore 17:00, presso il Palazzo Sirena di Francavilla al mare, si terrà un incontro pubblico per presentare l’iniziativa alla cittadinanza. In particolare verranno illustrati i benefici del progetto e le modalità di adesione alla rete “Slow Home”. Interverranno Daniele D’amario, Assessore alle Politiche del Lavoro e Attività Produttive Provincia di Chieti; Angelo Allegrino, Presidente provinciale Confcommercio Chieti; Leonardo Landolfo, Presidente Confesercenti Francavilla al mare; Mauro Cioffi, Presidente I.T.F. Francavilla, Mario Gallo e Giuliana Arizza della Soc. Coop. Culture Lab. 08/03/2011 17.37