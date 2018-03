LANCIAVA SASSI CONTRO AUTO, ARRESTATO A SULMONA

CRONACA. SULMONA. Era stato denunciato dalla polizia perché sorpreso a lanciare sassi sulle auto in transito sulla statale 17, Tra Pettorano sul Gizio e Sulmona. L'uomo, Benito Arena, 54enne pluripregiudicato originario di Roma ma residente da tempo a Sulmona, è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dagli agenti del commissariato peligno per violazione della libertà vigilata a cui era sottoposto. L'uomo si trova nel supercarcere di Sulmona, dove dovrà scontare la pena di un anno di casa di lavoro. La misura di sicurezza è stata decisa dal giudice di sorveglianza del tribunale dell'Aquila proprio in relazione alla sistematica violazione delle prescrizioni della libertà vigilata, più volte accertata dagli agenti Squadra anticrimine del Commissariato di Sulmona. In particolare, lo scorso 13 febbraio, l'uomo è stato intercettato dagli uomini della Squadra volante del Commissariato sulla statale 17, Tra Pettorano sul Gizio e Sulmona dove si era reso responsabile del lancio di alcuni sassi sulle autovetture in transito, danneggiandone tre. 08/03/2011 17.06