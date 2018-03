GRAZIE ALLA BAND DEL PM VARONE NASCE IL FRUTTETO BIODINAMICO

SOLIDARIETA'. ATRI. Raccolti circa mille euro grazie al concerto di beneficienza di Gennaro Varone il pm che con la sua band, Le storie infinite, ha fatto tappa domenica a Rurabilandia la prima fattoria sociale d’Abruzzo facendo registrare il tutto esaurito. La somma ricavata dai biglietti d’ingresso sarà interamente destinata alla realizzazione di un progetto molto importante per i ragazzi non normalmente abili che frequentano la struttura di Atri: il frutteto biodinamico. Si tratta della messa a dimora di alberi da frutto come meli, peri, peschi, albicocche, ciliegi, amarene e mandorli che saranno piantati seguendo l’antico calendario delle lunazioni, conosciuto e utilizzato dalla tradizione contadina in modo da garantire il massimo dell’attecchimento degli alberi i cui frutti, una volta giunti a maturazione e raccolti, saranno trasformati in confetture, dolci e torte proprio dai ragazzi di Rurabilandia che già producono e imbottigliano vino trebbiano e montepulciano e olio extravergine d’oliva. Ma non è tutto perché gli alberi porteranno i nomi dei componenti della band che hanno reso possibile questa iniziativa. Al concerto-evento hanno preso parte anche le telecamere della Rai che martedì trasmetterà un reportage sulla serata. 07/03/2011 17.33