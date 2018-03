CORTINO: IL PDL APPOGGERA’ BRUNO DI BERARDO

POLITICA. CORTINO (TE). In occasione della prossima tornata elettorale a Cortino il Popolo della Libertà ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Bruno Di Berardo, medico pediatra. Il nome di Di Berardo ha trovato una larga convergenza con tutte le forze politiche che fanno riferimento al Pdl in contrapposizione all’attuale sindaco contro il progetto di realizzazione di una centrale a Biomassa di 8.7 mw. Pertanto il Pdl insieme alla Lega Nord ha deciso di presentare una Lista Civica e ufficializzare il candidato sindaco per il centro – destra nella persona di Bruno Di Berardo. Nei prossimi giorni proseguirà dunque il percorso di ascolto del territorio e di costruzione condivisa del programma e dell’articolazione della lista. 07/03/2011 16.13