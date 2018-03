TOURING CLUB ITALIANO, È USCITA LA GUIDA ABRUZZO 2011

TURISMO. ABRUZZO. È già nelle librerie ed in vendita on line la guida Abruzzo edizione 2011 della collana Guide Verdi d’Italia del Touring Club Italiano. Malgrado le recenti ferite l'Abruzzo è terra pulsante e viva, con un patrimonio unico di arte e storia, tradizioni e paesaggi. Questa nuova edizione propone un'accurata ricognizione del territorio in 7 itinerari che si dispiegano dall'Aquilano verso le altre tre province abbracciando il Gran Sasso, Maiella e il litorale adriatico. Se è vero che il centro storico del capoluogo giace, come uno scrigno, nascosto alla vista dai cantieri, la guida fotografa lo stato attuale della ricostruzione e segnala i luoghi che si sono già risollevati. 7 itinerari di visita, 100 foto a colori, 25 tra carte e mappe e una sezione con tutti i suggerimenti e le indicazioni per organizzare al meglio il viaggio. 04/03/2011 16.22