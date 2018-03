A FARA GIORNATA DEDICATA AL GENIO CREATIVO DI GIANNI RODARI

CULTURA. FARA FILIORUM PETRI. Si svolgerà domani sabato 5 marzo la grande kermesse organizzata dal Comune di Fara Filiorum Petri con l’associazione Portaperta di Rapino, l’Istituto Comprensivo Statale di Fara Filiorum Petri e il Sistema Bibliotecario Provinciale (presso Auditorium Palafara ore 9,30). Una giornata di studio e divertimento fondata sull’opera narrativa del grande scrittore, giornalista, pedagogo, ma soprattutto scrittore e premio Andersen per la letteratura per ragazzi. Una giornata che si aprirà con importante introduzione di esperti di pedagogia e didattica per ragazzi, come il professor Mario Palmerio (ex sindaco di Guardiagrele, docente, scrittore pedagogo), la professoressa Maria Grazia Di Giuseppe e altri. Sarà presente l’attrice Elena De Ritis (già alla scuola di Albertazzi). La manifestazione sarà conclusa con uno spettacolo teatrale a cura del “Teatro del Crak” di Ortona e basato sulle favole e i racconti di Gianni Rodari. Sono previsti centinaia di spettatori, tra docenti e alunni delle scuole. 04/03/2011 11.19