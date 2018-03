TAXI GRATUITO PER LE DONNE L'8 MARZO NELLA PROVINCIA AQUILANA

CRONACA. L'AQUILA. Il Progetto Provincia Sicura al 100% sta riscuotendo un enorme successo tra i giovani che usufruiscono del servizio taxi messo a disposizione per garantire una maggiore sicurezza stradale il sabato sera. Sulla scia di questa, ormai, consolidata iniziativa riservata alla sola sera del fine settimana, la Provincia dell’Aquila intende rivolgere l’attenzione anche nei confronti di una ricorrenza che, solitamente, vede la partecipazione di migliaia di donne ad eventi e festeggiamenti in loro onore. «Martedì 8 marzo», spiega l'assessore alla viabilità Guido Quintino Liris, «sarà un’ ulteriore occasione per poter usufruire del supporto di taxi gratuiti, ma questa volta riservati esclusivamente alle donne. La festa della donna ci sembra un momento più che favorevole per promuovere il progetto destinato a garantire una maggiore sicurezza stradale. Inoltre, in questo modo, la Provincia dimostra una particolare attenzione alle donne, in un giorno in cui ogni iniziativa può sembrare vacua e strumentale». I biglietti per usufruire del servizio saranno disponibili lunedì 7 marzo e potranno essere ritirati dalle 16.00 alle 18.00 presso la sede Cotaq che si trova nel terminal “Lorenzo Natali”. 04/03/2011 8.52