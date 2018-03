RICOSTRUZIONE, IAMPIERI PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SPECIALE DI MONITORAGGIO

SISMA. L'AQUILA. Questa mattina Emilio Iampieri, consigliere regionale del PdL, è stato eletto all'unanimità presidente della Commissione Speciale «per monitore, nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009, il processo di ricostruzione abitativo/infrastrutturale, sociale, culturale, economico e produttivo». Vice presidente è stato indicato Lucrezio Paolini (IdV) e segretario Antonio Prospero (Rialzati Abruzzo). «Ringrazio tutti per la fiducia accordatami», ha dichiarato il neopresidente sottolineando come «il futuro di tutto l'Abruzzo passi necessariamente per la ricostruzione non solo materiale dell'Aquila. Lavorerò - ha continuato Iampieri - in sintonia con l'ufficio di presidenza, composto da colleghi di altissimo profilo, e con tutta la commissione. Nostro impegno sarà quello di mantenere costante l'attenzione sulla ricostruzione, assicurandoci che tutto avvenga con tempestività ed efficacia. Per quello che mi riguarda - ha concluso - assumo questo incarico con senso di responsabilità e consapevole delle difficoltà, ma facendone la priorità assoluta del mio impegno politico nei prossimi anni». 03/03/2011 16.44