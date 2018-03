FERROVIE DIMENTICATE. A VASTO "UN BRINDISI PER IL PARCO"

AMBIENTE. VASTO. In occasione della IV Giornata nazionale delle Ferrovie Dimenticate, ideata dalla rete di associazioni Co.Mo.Do (Confederazione per la Mobilità Dolce), l'ARCI Vasto, il WWF Zona Frentana e Costa Teatina, Italia Nostra, il CAI Vasto, il FAI Vasto e l'Associazione Amici di Punta Aderci organizzano una passeggiata lungo il tracciato dell'ex-ferrovia, con partenza dalla vecchia Stazione di Vasto Marina. A conclusione della passeggiata ci sarà un brindisi di buon auspicio per il nascituro Parco Nazionale della Costa Teatina L'appuntamento per tutti coloro che vogliono partecipare è alle 9.30 in piazza Fiume. Il percorso si caratterizzerà per la sua ricchezza paesaggistica, con piccole insenature impreziosite dai famosi trabocchi, e da specie tipiche della macchia mediterranea. Da tanti anni si attende la nascita del Parco Nazionale della Costa Teatina che, istituito nel 2001, non ha mai concretamente visto la luce. 03/03/2011 10.19