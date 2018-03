UNITÀ D'ITALIA, LA PACE VA PER…CORSA

CRONACA. L'AQUILA. Maratona di memoria e di impegno in ricordo delle vittime delle mafie in occasione dell’Unità d’Italia organizzata da Libera. In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie – che si celebrerà il 19 marzo 2011 a Potenza – è stata organizzata una carovana podistica che da nord a sud attraverserà tutta l’Italia.La tappa abruzzese sarà Paganica-L'Aquila venerdì 4 marzo alle ore 15.30. La partenza dei podisti è prevista presso il cortile della scuola elementare “G. Galilei” di Paganica. Per gli alunni delle scuole elementari l’arrivo è previsto in piazza Umberto I. I ragazzi della squadra di rugby, invece, proseguiranno lungo questo percorso: via Francesco Rossi, zona “Castello”, piazza regina Margherita, piazza Umberto I, Scuola elementare “G. Galilei”. L’arrivo è previsto per le 16.30 circa. 03/03/2011 10.11