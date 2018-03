VELA, TORNA LA REGATA COSTIERA PESCARA-GIULIANOVA

VELA. PESCARA. La prova denominata “Regata Costiera V. Migliori” da Giulianova a Pescara, in programma domenica 6 marzo, rappresenta la prima delle sei gare inserite nel programma del XX Campionato d’Abruzzo di vela d’altura 2011, oltre che costituire la ripresa dell’attività del Club Nautico Pescara. La manifestazione, promossa in collaborazione con il Circolo Nautico “V. Migliori” di Giulianova, il Circolo Nautico di Vasto, e la Lega Navale di Ortona, realizza un primo schema partecipativo atto a mettere insieme le forze dei Circoli abruzzesi utilizzando il territorio costiero regionale come un grosso impianto sportivo. Le imbarcazioni - suddivise nelle categorie ”Regata”, “Crociera-Regata”, “Minialtura”, “Gran Crociera” - prenderanno il largo alle ore 9,30 dal Porto Turistico di Giulianova. Il calendario del campionato prevede lo svolgimento delle altre prove il 20 marzo, il 3, 9, 10, e 16 aprile. 01/03/2011 15.12