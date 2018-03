SCONTRONE: CONVEGNO INTERNAZIONALE DI GEO- PALEONTOLOGI

SCIENZA. L'AQUILA. Dal 1° al 3 marzo il Comune di Scontrone, in provincia dell’Aquila, ospiterà il Convegno Internazionale “Neogene Park” dedicato al confronto interdisciplinare fra paleontologi, eco/etologi, zoologi e genetisti impegnati nell’analisi delle migrazioni di vertebrati neogenici nel Mediterraneo e nella Paratetide; saranno coinvolti anche stratigrafi, sedimentologi e geologi regionali impegnati nella ricostruzione paleografica e palinspastica di tali aree in questo particolare intervallo geologico. La ricca fauna di vertebrati fossili (tartarughe, coccodrilli e mammiferi terrestri tra i quali l’insettivoro gigante Deinogalerix e il problematico genere “Hoplitomeryx”) è stata rinvenuta in calcereniti peritidali del Tortoniano che affiorano nei dintorni di Scontrone. La particolarità è che questi resti si sono accumulati in ambienti di pianura costiera, canale di marea, palude e laguna periodicamente soggetti a tempeste, in condizioni di clima caldo umido subtropicale; mentre oggi questo territorio è all’ingresso del Parco Nazionale dell’Abruzzo,Lazio e Molise. 28/02/2011 17.45