"FATTA L’ITALIA, FARE GLI ITALIANI: DIALOGHI SUL RISORGIMENTO"

STORIA. CHIETI. Seminari di studio 3 marzo – 3 maggio 2011, presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara. I relatori sono docenti di altissimo rilievo, provenienti da varie Università italiane: svilupperanno temi che si segnalano per il taglio scientifico e culturale, relativi a una rilettura aggiornata del processo unitario nazionale. Questi temi si inseriscono in un dibattito storiografico di grande attualità, dove i valori fondativi dello Stato unitario vanno integrati con una comprensione non puramente occasionale o celebrativa degli eventi che la crearono. Gli incontri si rivolgono, oltre che agli studenti, anche alla cittadinanza tutta che è invitata a partecipare. La frequenza di seminari darà diritto all’acquisizione di Crediti formativi universitari (CFU). 28/02/2011 17.46