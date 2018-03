CASOTTO SUL MARE MONTESILVANO, A MARZO LA RICONSEGNA

CRONACA. MONTESILVANO. Sono ripartiti prima di Natale i lavori al casotto sul mare, dopo il rilascio da parte della direzione dei Beni Ambientali del nullaosta per il proseguo dei lavori. A due mesi dall’avvio del cantiere sono stati realizzati gli interni, in questi giorni gli operai della ditta stanno installando il pavimento, nei prossimi verranno inseriti gli infissi e ultimati i lavori di rifini-tura. Entro il mese di marzo l’opera verrà riconsegnata e potrà essere utilizzata per la stagione estiva. 28/02/2011 17.44