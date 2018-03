LA PROVINCIA DI PESCARA ALLA FIERA FREE MONACO

TURISMO. PESCARA. La Provincia di Pescara partecipa in questi giorni, per la prima volta, alla Fiera Free Monaco, che si concluderà domenica. In Germania, nello spazio interno allo stand di Abruzzo Promozione Turismo, sono presenti da ieri l’assessore provinciale al Turismo Aurelio Cilli, e la responsabile del Servizio Turismo dell’ente, Franca Terra, insieme a rappresentanti di consorzi e strutture ricettive che operano sul territorio pescarese e all’assessore al Turismo del Comune di Montesilvano Claudio Di Emanuele. Ad arricchire l’offerta turistica balneare ci pensa il Comune di Montesilvano, che annuncia anche a Monaco l’iniziativa “Free Children Card”. Si tratta di una tessera che consente alle famiglie con i bimbi fino a 6 anni di «trascorrere una vacanza nelle strutture aderenti alla convenzione senza sostenere spese per i bambini», spiega l’assessore Di Emanuele. Cilli auspica di poter presto estendere la card in tutto il territorio provinciale, con il Comune di Montesilvano capofila. 26/02/2011 8.32