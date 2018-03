SANITA’, DA MESI NON CI SONO I DOCUMENTI: DENUNCIA AL DIFENSORE CIVICO

TRASPARENZA. ABRUZZO. Sul portale della Sanità della Regione Abruzzo non sono reperibili tutti gli atti di rilevanza pubblica emanati dal Commissario ad acta per il Piano di rientro del debito sanitario. Tale mancanza rende impossibile per i Consiglieri regionali reperire gli atti prodotti in tempo reale in modo da consentire il regolare esercizio delle proprie funzioni. Per tale motivo D’Amico si rivolge al difensore civico affinché «si obblighi il Commissario di Governo a pubblicare sul sito della Regione Abruzzo, portale della Sanità, tutti gli atti da lui emanati che abbiano rilevanza pubblica in tempi utili, in modo che il Consigliere regionale possa, in piena libertà ed autonomia, esperire le proprie funzioni di controllo e di proposta previste dal regolamento interno del Consiglio regionale». D’Amico ritiene che «tale omissione sia gravemente lesiva delle prerogative del Consigliere regionale, il cui esercizio delle funzioni è sancito dall’articolo 30, comma 2 , dello Statuto». 25/02/2011 15.55