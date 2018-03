A MONTESILVANO UNA VIA INTITOLATA A SAN JOSEMARÌA ESCRIVÀ

CRONACA. MONTESILVANO. Sabato mattina alle ore 11 verrà scoperta una targa per la nuova via intitolata a San Josemarìa Escrivà durante una cerimonia ufficiale in prossimità di viale Abruzzo (seconda traversa entrando dal mare). Alle ore 10 si svolgerà una messa solenne, celebrata dall’arcivescovo di Pescara-Penne Monsignor Tommaso Valentinetti, nella chiesa di San Giovanni Apostolo in viale Europa. Alla cerimonia interverranno: il sindaco Pasquale Cordoma, il presidente del Consiglio comunale Vittorio Catone, Monsignor Lucio Norbedo, presidente vicario della prelatura dell’Opus Dei per l’Italia e l’ex giornalista e senatore Alberto Michelini, che durante la sua attività ha seguito da vicino papa Wojtyla. L’idea è nata dal presidente Catone, che presentò qualche mese fa una mozione in Consiglio comunale per intitolare la via al fondatore dell’Opus Dei. 25/02/2011 15.50