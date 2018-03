L'AQUILA PROTAGONISTA DI SERENO VARIABILE

TELEVISIONE. L'AQUILA. Sarà la provincia dell'Aquila la protagonista della puntata di Sereno Variabile in onda domani, sabato 26 febbraio alle 17.00 su Raidue. La puntata è stata realizzata in collaborazione con l'ufficio stampa della Giunta Regionale d'Abruzzo. Osvaldo Bevilacqua, il conduttore della popolare trasmissione di viaggi e turismo, visiterà alcune località turistiche abruzzesi illustrando le ultime novità e le proposte della stagione invernale. Ampio spazio sarà dedicato alle località sciistiche dell'Aquilano, illustrandone le strutture e gli impianti e parlando delle offerte per gli appassionati di sport invernali. Sereno Variabile farà tappa così a Campo Felice, a Ovindoli e a Campo Imperatore, raggiungibile con la storica funivia inaugurata nel 1934 e oggi completamente rinnovata, dove si trova l'albergo dove fu rinchiuso Mussolini dopo l'arresto del luglio 1943. Verranno visitati i borghi di Terranera, Rocca di Mezzo e Rocca di Cambio sull'Altopiano delle Rocche. Una zoomata, poi, sui sapori e sui piatti tipici della cucina del territorio, visitando i borghi di Poggio Picenze e di Monticchio, dove Bevilacqua incontra Angelo Taffo, Presidente Regionale Confartigianato Abruzzo, per parlare di artigianato, mercatini e prodotti tipici locali. 25/02/2011 10.36