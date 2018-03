DENUNCIATO ODONTOTECNICO CHE OPERAVA AL POSTO DEL DENTISTA

ANCARANO. Per esercizio abusivo della professione medica la guardia di finanza di Nereto ha denunciato un falso dentista che esercitava in uno studio di Ancarano (Teramo). I finanzieri, dopo alcuni appostamenti effettuati nei giorni scorsi, questa mattina sono entrati in azione accomodandosi nella sala d'attesa come normali pazienti. Una volta raccolti elementi utili, i finanzieri si sono qualificati e hanno sorpreso, al posto del professionista titolare dello studio, l'odontotecnico mentre stava operando su una poltrona da dentista. Il trentacinquenne vibratiano, completamente sconosciuto al fisco, e' stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica poiche' utilizzava, senza averne titolo, lo studio di un professionista completo di poltrona, di farmaci e di ogni altro strumento necessario per l'esercizio della professione di odontoiatra. Sono, invece, in corso ulteriori approfondimenti investigativi tesi a far luce su eventuali responsabilita' del medico intestatario dello studio. 24/02/2011 16.12