DOMENICA SANTA MESSA IN DIRETTA SU RAI UNO DA FRANCAVILLA AL MARE

RELIGIONE. FRANCAVILLA. Domenica 27 febbraio, alle ore 10.55 la Santa Messa in diretta su Rai Uno andra' in onda dalla Chiesa di Santa Maria Maggiore in Francavilla al Mare. Presiedera' l'Eucaristia il parroco don Rocco D'Orazio assistito dal diacono transeunte don Roberto Antonucci. Il servizio liturgico e' prestato dai ministranti della Parrocchia guidati dal cerimoniere Tommaso La Selva. I canti sono eseguiti dal coro parrocchiale diretto dal Maestro Paola Ciolino. All'organo Silvio Tarantelli accompagnato da Stefano Mammarella al flauto, Angela Di Giuseppe al violino e Federico Orlando al violoncello. La voce solista e' il soprano Rosalba Nicolini. L'ingresso in Chiesa e' riservato a coloro che hanno ritirato i pass predisposti dalla Parrocchia dalle ore 10.00 alle ore 10.30. 23/02/2011 15.33