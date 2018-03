Comune di Pescara, servizio in tilt non si rilasciano più carte di identità elettroniche

CRONACA. PESCARA. Sono diversi giorni che il Comune di Pescara non è in grado di rilasciare carte di identità e non si hanno notizie su quanto potranno essere riaperte. Aumentano le proteste dei cittadini per questo disservizio che non è stato né preannunciato e né programmato adeguatamente. I cittadini vengono inviati senza spiegazioni presso le sedi delle Circoscrizioni per poter ottenere carte di identità su cartaceo con un’inspiegabile ritorno al passato e con grande disagio per i cittadini. 23/02/2011 14.42