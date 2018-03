Ater: partono cantieri di manutenzione straordinaria a Lanciano e San Vito

CRONACA. LANCIANO. Entro la fine del mese di febbraio sarà aperto il cantiere dei lavori di recupero edilizio dell’edificio di 10 alloggi sito in Via San Rocco Vecchio, nel comune di San Vito Chietino, che prevede il completo rifacimento delle parti esterne e lavori di miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio, per un importo di oltre 108 mila euro. Lo comunica in una nota l’ATER di Lanciano, che ha consegnato nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria e recupero edilizio su diversi edifici di sua proprietà. Sempre a fine mese saranno aperti cantieri di manutenzione straordinaria in vari edifici di Lanciano: l’Edificio “Adige”, in Via dei Riseis, e due edifici del comparto ATER di Via Galvani (ai numeri civici 26-34 e 30). I tre interventi prevedono il ripristino completo di parti esterne delle palazzine per un totale di oltre 104 mila euro. 22/02/2011 16.03