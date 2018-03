Furti in villa: arrestati due romeni nel a Bisenti

CRONACA. TERAMO. Ci sono materiali in ferro e addirittura un cancello tra la refurtiva recuperata e sequestrata dai carabinieri di Bisenti, i quali la scorsa notte hanno inseguito e arrestato due romeni che avevano razziato in un villino nelle campagne di Bisenti. Marian Baiaram, 27 anni, residente a Napoli, e Cristian Cociu (22), residente nella provincia di Chieti, sono stati bloccati a bordo di un autocarro che si era impantanato in una strada sterrata. A mettere i militari sulle loro tracce era stata la segnalazione di un vicino che aveva notato i due, in pieno giorno e approfittando dell'assenza dell'anziana proprietaria del villino, caricare l'autocarro con i materiali poco prima smontati dalla casa: 73 pali di ferro, 395 staffe e anche il cancello. La refurtiva, del valore di circa 5.000 euro, è stata interamente recuperata e restituita alla legittima proprietaria. I due sono stati rinchiusi in cella di sicurezza della Compagnia di Giulianova, in attesa di comparire dinanzi al magistrato. 22/02/2011 13.58