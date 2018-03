Animali: lupa trovata morta nel vastese, investita da auto

CRONACA. CHIETI. Investita da un'auto in località Piana Castello a Castelguidone, piccolo centro della Comunità montana Alto-Vastese: è questa la causa della morte di una lupa, trovata dagli agenti del comando stazione Forestale di Castiglione Messer Marino. Un primo esame richiesto al veterinario di turno della Asl di Vasto ha evidenziato che l'animale aveva ferite lacero-contuse in varie zone del corpo e un evidente trauma cranico. L'esame anatomopatologico effettuato poi presso l'Istituto Zooprofilattico di Lanciano, per appurare l'assenza di malattie infettive o parassitarie trasmissibili ad altri animali, ha permesso di accertare che lo splendido esemplare, di circa due anni, in ottimo stato nutrizionale e di salute, presentava una ferita in corrispondenza dell'articolazione femoro-tibiale e un ematoma sottocutaneo a livello delle ossa frontali e parietali del cranio. 22/02/11 11.16