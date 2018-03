Boxe, Mucci contro l'ungherese Biczo a Pescara

SPORT. PESCARA. Sarà lo Stadio del Mare a ospitare oggi il ritorno del grande pugilato a Pescara. I riflettori si accenderanno prima sull’incontro dei professionisti, Piero Mucci contro l’ungherese Gabor Biczo, poi su sei incontri tra dilettanti che vedranno protagonisti i ragazzi dell’Asd Di Giacomo. Per il sindaco Luigi Albore Mascia si tratta di «un grande evento che da anni mancava in città». Il campione Mucci domani sarà protagonista di un incontro che si snoderà attraverso 6 riprese da 3 minuti l’una; subito dopo inizieranno gli incontri dei sei dilettanti che vedranno sotto i riflettori Alì Amsa, Cristian Petragallo, Loris Mosca, Gianluca Evangelista, Paolo Di Lorito e Dylan Spinelli, con lo spettacolo di Tony Russi, ex pugile, oggi cabarettista. 11/09/2010 10.44