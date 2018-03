Centro tecnologie digitali, 65 mila euro dalla Fondazione Tercas

CRONACA. GIULIANOVA. La Fondazione Tercas crede al progetto del Comune riguardante il Centro di alta formazione nelle tecnologie digitali e stanzia 65.000 euro per finanziarlo. A comunicare la positiva valutazione del Consiglio di Amministrazione è stato, con missiva inviata al sindaco Francesco Mastromauro, il segretario generale della stessa Fondazione. Il Centro, tra i pochissimi in Italia e voluto fortemente dall'amministrazione comunale ha aperto i battenti da poche settimane presso la sede universitaria di Palazzo Gualandi e grazie al lavoro della Dmen Srl, soggetto attuatore del progetto, non si limiterà alla sola ricerca e sviluppo di nuove soluzioni nel campo delle tecnologie digitali 3D. 19/02/2011 12.57