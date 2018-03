Enel e Provincia di Teramo insieme per la riqualificazione del Vomano

CRONACA. TERAMO. Enel e Provincia di Teramo insieme per la riqualificazione del fiume Vomano. Grazie alla mediazione di Franco de Angelis, responsabile provinciale di Arco consumatori Teramo, il presidente della Provincia Valter Catarra e l’assessore Elicio Romandini hanno partecipato ieri mattina a una riunione operativa con una delegazione dell’Enel. Al centro dell’incontro l’avvio di azioni di risanamento del fiume Vomano. Scopo dell’incontro è dare seguito a un protocollo di intesa tra Enel e Provincia e altri soggetti in materia di tutela e risanamento ambientale del fiume Vomano, siglato nel 1999 e sostanzialmente disapplicato dal lontano 2003. Arcoconsumatori registra con soddisfazione gli impegni presi e auspica un cambio di passo operativo di modo che al più presto si possa iniziare ad agire concretamente per la tutela e il risanamento del fiume, e quindi del mare. «Si tratta di un’emergenza – ha sottolineato De Angelis – a cui va dedicata la massima attenzione». 19/02/2011 11.23