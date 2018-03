Terremoto, restaurata la Madonna di Pietranico

CRONACA. L'AQUILA. Il 22 febbraio 2011, alle ore 15,30, presso l'Auditorium Carispaq di Strinella 88, nell'ambito del secondo ciclo di Vive l'Arte a L'Aquila, Lucia Arbace, Soprintendente per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici dell'Abruzzo ed Elisabetta Sonnino, restauratrice, terranno una conferenza dal titolo La Madonna di Pietranico: genesi di un restauro complesso. Nell'appuntamento del 22 febbraio sarà illustrato quello che può essere ritenuto uno tra i più importanti restauri di opere mobili del dopo-sisma. L'intervento rappresenta un'anteprima dell'incontro di studio che si svolgerà a Ferrara in occasione del Salone del Restauro il prossimo 31 marzo. L'importante recupero è stato effettuato grazie alla sponsorizzazione dell'Italian American Museum di New York con il supporto dell'Ufficio del Vice Commissario Luciano Marchetti e della Direzione Generale per la Valorizzazione del Superiore Ministero; sarà proprio New York ad ospitare l'opera il 6 aprile 2011 per la presentazione del restauro in occasione del secondo anniversario del sisma aquilano. 18/02/2011 16.34