Alfieri neo vice direttore della sede milanese di Banca d'Italia

CRONACA. L'AQUILA. Giovanni Alfieri, dopo tre anni di attività presso la Filiale della Banca d’Italia di L’Aquila, dal prossimo 18 settembre sarà il vice direttore della sede di Milano. «Nell’imminenza del mio trasferimento», commenta Alfieri, «desidero rivolgere il mio grato saluto di commiato alle Autorità tutte, agli Esponenti del sistema bancario, ai Rappresentanti di Enti ed Organizzazioni, agli Operatori economici e a tutti quelli che con la loro preziosa collaborazione hanno sostenuto e reso più agevole l’esercizio della mia quotidiana professione. Voglio esprimere, in questa occasione», continua, « la mia riconoscenza per l’ospitalità e per le sincere manifestazioni di simpatia ricevute; sarà con estrema e immutabile nostalgia che ricorderò questa meravigliosa terra che già avevo imparato ad amare e ad apprezzare e che il drammatico evento del sei aprile dello scorso anno ha reso profondamente “mia”. Mi sono sentito un aquilano tra gli aquilani». 11/09/2010 10.26