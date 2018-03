Ad Atri il convegno "La Costituzione Italiana: conoscerla per amarla"

CRONACA. ATRI. Si terrà sabato 19 febbraio, alle 10.30 nella sala consiliare di Palazzo Acquaviva, un incontro - dibattito sul tema “La Costituzione Italiana: conoscerla per amarla”. Un momento di confronto sui valori della carta costituzionale che vedrà la partecipazione del prof. Michele Ainis, saggista, giurista e costituzionalista di origine siciliane, professore ordinario di Diritto Costituzionale all’università di Roma Tre e editorialista per vari organi di stampa. L’iniziativa è promossa dai Lions Club “Terre del Cerrano”, Teramo, Val Vibrata e Giulianova, in collaborazione con il Comune di Atri. I lavori saranno aperti dal sindaco Gabriele Astolfi interverranno il Prefetto di Teramo Eugenio Soldà , l’assessore alla cultura Angela De Lauretis e Francesco Brandolini, presidente del Lions Club di Atri. 17/02/2011 17.08