Il musical Peter Pan a Teramo

TEATRO. TERAMO. Venerdì 18 marzo alle ore 21 andrà in scena Peter Pan, uno spettacolo con ingredienti di successo adatto a tutta la famiglia, caratterizzato da una magia di luci e colori, dal mitico volo di Peter Pan fino all’Isola che non c’è, dai duelli tra i Ragazzi Sperduti e i Pirati di Capitan Uncino che continuano a far sognare grandi e piccini, e poi il personaggio di Trilly, sorprendente piu che mai, con le musiche originali di Edoardo Bennato. 17/02/2011 16.09