Sanità, guasto informatico, saltano prelievi a L'Aquila

CRONACA. L'AQUILA. Un grave problema al sistema informatico del laboratorio analisi della Asl dell'Aquila ha reso impossibile, questa mattina, effettuare i prelievi ambulatoriali. Il personale del laboratorio, con il primario Serafino Varrassi, ha comunque garantito i prelievi urgenti sia dei pazienti esterni sia dei reparti ospedalieri. Alle 11 i tecnici, riparato il guasto, hanno fatto ripartire il sistema. In una nota della Asl, il direttore del laboratorio analisi, scusandosi per il disagio arrecato dal guasto, ha precisato che i prelievi prenotati per oggi saranno recuperati già da domani. Per evitare disagi, in ogni caso, la Asl invita i pazienti, se prenotati per oggi, 16 febbraio, a prenotare nuovamente, "se possibile, per i prossimi giorni". Sarà possibile prenotare anche via sms o sul sito www.recup.it, attraverso il proprio numero di Qpass. 16/02/2011 15.53