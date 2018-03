Confindustria, il presidente Marcegaglia a Chieti

ECONOMIA. CHIETI. “Impresa è Sviluppo, l’Abruzzo nell’Italia del futuro” e’ il titolo della 4^ Convention delle imprese, promossa da Confindustria Abruzzo, che avrà luogo giovedì 24 febbraio prossimo, a Chieti Scalo, presso la Sala Convegni della Cciaa, ex Foro Boario, a partire dalle ore 15.30. Dopo l’intervento del presidente di Confindustria Abruzzo, Mauro Angelucci, che detterà i temi del dibattito, sono previste due tavole rotonde. La prima tavola rotonda di carattere regionale, dal titolo “Un Patto per lo sviluppo: la centralità dell’impresa e del lavoro”, sarà moderata da Roberto Marino - direttore quotidiano “Il Centro” e vedrà la partecipazione di: Alfredo Castiglione - Vice Presidente Regione Abruzzo; Camillo D’Alessandro - Capogruppo PD Consiglio Regionale; Franco Cuccurullo - Rettore Università degli Studi ‘G. D’Annunzio’ Chieti/Pescara; Antonio Di Matteo - Presidente Commissione regionale ABI; Gianni Di Cesare - Segretario Generale CGIL Abruzzo; Paolo Primavera - Vice Presidente Confindustria Abruzzo. La seconda tavola rotonda di carattere nazionale, dal titolo “Politica, impresa, lavoro: l’Italia che vuole ripartire”, sarà moderata da Gianni Riotta, Direttore de “Il Sole 24Ore” e vedrà la partecipazione di Altero Matteoli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Pierferdinando Casini, Presidente UDC; Gianni Alemanno, Sindaco della Città di Roma; Gianni Chiodi, Presidente Regione Abruzzo, Vice Presidente Conferenza Stato/Regioni e Commissario per la Ricostruzione Sisma Abruzzo; Giorgio Squinzi, Presidente Federchimica; Susanna Camusso, Segretario Generale CGIL; Giovanni Sabatini, Direttore Generale ABI. Chiuderà la Convention il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia. 16/02/2011 13.29