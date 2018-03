Il Comune di Città Sant'Angelo cerca il gruppo di lavoro per il nuovo Piano Regolatore

CRONACA. CITTA' SANT'ANGELO. L'avviso pubblico, affisso all'albo pretorio dell'Ente e disponibile anche sul sito istituzionale è rivolto ad architetti, ingegneri, economisti, geologi e agronomi: lo scopo è di individuare liberi professionisti, singoli o associati, società di professionisti o di ingegneria, o raggruppamenti temporanei degli stessi soggetti, cui affidare l'esame del territorio nei diversi ambiti, in particolare con servizi di ingegneria e architettura. Il gruppo di lavoro sarà impegnato per la costituzione dell’Ufficio del Piano, strutturato per lo studio ed elaborazione della Variante Generale al vigente strumento urbanistico (P.R.G.) Gli interessati, in possesso dei necessari requisiti professionali, possono presentare la domanda di partecipazione (entro le ore 13.00 del 03 Marzo 2011) all’Ufficio Protocollo del Comune. 16/02/2011 13.28