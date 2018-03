Camionista muore nel suo tir in area di servizio lungo A14

CRONACA. TERAMO. Un camionista torinese di 47 anni é stato trovato senza vita, ieri in tarda serata, all'interno di un tir in sosta nell'area di servizio Tortoreto Ovest sull'autostrada A-14, nel territorio del comune di Tortoreto. A scoprire il corpo di Mauro Arturo Arbore è stato il personale dell'area di servizio, insospettito perché il mezzo pesante era lì in sosta da molto tempo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. L'uomo sarebbe morto a seguito di un malore. Il mezzo trasportava apparecchiature elettromedicali e di diagnostica sanitaria. 16/02/2011 13.13