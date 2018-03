Oltre le barriere, il convegno sulla disabilità a Penne

CRONACA. PENNE. Venerdì 18 Febbraio 2011, alle ore 08,30 presso la sala consiliare del Comune di Penne, si terrà il convegno “Oltre le Barriere”, patrocinato dal Comune di Penne, dal Comune di Montesilvano, dalla Provincia di Pescara e dall’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo. Il Convegno vuole essere un momento di confronto tra esponenti delle Istituzioni territoriali, Operatori del settore e Associazioni di Categoria, al fine di promuovere una riflessione significativa sulle specifiche competenze e sulla necessità di individuare e condividere buone pratiche per favorire l’adozione di comportamenti inclusivi e rispettosi delle differenze. Tra i temi trattati, il concetto di disabilità nel modello biopsicosociale, le barriere culturali, la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, accessibilità universale, sport ed integrazione, ambiente e barriere architettoniche, Vita Indipendente, buone prassi e ruolo del Disability Manager. Prevista anche un’esperienza empatica per quanti vogliano sperimentare per qualche minuto le difficoltà che quotidianamente non vedenti e persone in carrozzina vivono sulle strade cittadine. 16/02/2011 10.10