Agricoltore teramano si spappola gamba con motozzappa, è grave

CRONACA. CASTELLALTO. Un agricoltore, di 70 anni di Castellalto, si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Mazzini di Teramo dove e' stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico all'arto inferiore finito sotto il rotore della sua motozappa. L'uomo, oggi intorno alle 12,30 stava fresando un terreno di sua proprieta' in contrada Villa Torre di Castellalto quando, a causa di una manovra errata o per distrazione, la gamba e' finita sotto le lame rotanti. Subito soccorso, il settantenne e' stato trasportato in elicottero all'ospedale di Teramo. I medici del 118 hanno immediatamente giudicato gravi le ferite da spappolamento. 15/02/2011 20.05