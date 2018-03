Chieti, 700 mila euro per messa in sicurezza scuole

CRONACA. CHIETI. Sono state sottoscritte oggi a Pescara presso la Regione le convenzioni che regolano i rapporti con lo Stato finalizzate all'erogazione dei finanziamenti Cipe concessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al Comune di Chieti per interventi nei plessi scolastici. Gli interventi riguardano la sistemazione della scuola elementare e materna "Corradi" con un finanziamento di 200 mila euro, la sistemazione dela scuola elementare e materna "S. Andrea" che ha avuto un finanziamento di 300 mila euro e la sistemazione della scuola materna "Madonna delle Piane" con un finanziamento di 200 mila euro. «I finanziamenti concessi - ha detto l'assessore comunale ai lavori pubblici Mario Colantonio - sono finalizzati alla messa in sicurezza di parti non strutturali degli edifici scolastici: cornicioni, antisfondellamento dei solai; intonaci esterni ed interni ,infissi esterni e altro. Gli interventi che preventivamente sono stati inseriti dall'Amministrazione del sindaco Di Primio nell'annualità 2011 del Piano Triennale dei Lavori Pubblici, approderanno a breve in Consiglio Comunale unitamente al Bilancio di Previsione per la definitiva approvazione. E' questo il passo economico più importante che consente, oggi, di poter concretamente eseguire interventi per circa 700.000 euro nei plessi scolastici in questione». 15/02/2011 17.24