4° Concorso per la realizzazione del Palio della Giostra Cavalleresca di Sulmona 2011

CRONACA. SULMONA. L’A.C. Giostra Cavalleresca di Sulmona indice la 4° edizione del concorso per bozzetti per la realizzazione del Palio della XVII Giostra Cavalleresca. La partecipazione è gratuita e la scadenza per la consegna del bozzetto è fissata al giorno 15 aprile 2011. Primo Premio “Giostra Cavalleresca” (€ 1.000, per l’artista che realizzerà il Palio). remio Speciale “Il vino della Giostra” (uno dei bozzetti sarà scelto per essere riprodotto su una serie limitata di bottiglie dell’Azienda Pietrantonj, e il suo autore riceverà 30 bottiglie del vino della Giostra 2011). Premio Speciale “Giostra on-line” (l’autore del bozzetto più votato sul sito riceverà una selezione di prodotti enogastronomici a marchio “DiSulmona”). L’importante novità di quest’anno consiste nell’apertura del concorso ai grafici, professionisti e non professionisti, limitatamente agli ultimi due premi. Il bando integrale e il modulo di iscrizione sono scaricabili dal sito giostrasulmona.it alla voce "Documenti - Bandi" 15/02/2011 8.48