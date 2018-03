Trasporti. Le segreterie nazionali si riuniscono a Montesilvano

TRASPORTI. ABRUZZO. Sarà il Centro Congressi dell’Hotel Serena Majestic di Montesilvano la location scelta dalle Segreterie nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, ORSA Trasporti, FAISA e FAST nei giorni 13 e 14 settembre 2010 per la disamina di due degli aspetti più importanti che in questa fase si devono affrontare nell’ambito del comparto della Mobilità: la riduzione delle risorse destinate al trasporto pubblico locale, a seguito della manovra finanziaria del Governo centrale, e la vertenza a sostegno del Contratto Unico della Mobilità che da tempo ristagna sul tavolo approntato presso la sede ministeriale. Circa 400 i delegati dei comparti ferrovieri ed autoferrotranvieri provenienti da tutte le Regioni italiane che saranno chiamati ad un confronto e ad una disamina di quello che sarà il percorso da seguire in quella che, a tutti gli effetti, appare essere una delle fasi più difficoltose nell’ambito del settore trasporti, tanto per i lavoratori quanto per la collettività, nell’ottica della semplificazione della contrattazione nazionale per i primi e della tutela del diritto costituzionale alla mobilità per i secondi. I lavori avranno inizio alle ore 14,30 del giorno 13 e proseguiranno nella mattinata del giorno 14. 10/09/2010 16.50