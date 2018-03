Incendio doloso in azienda indotto honda a Lanciano

CRONACA. LANCIANO.Un incendio, verosimilmente doloso, ha attaccato la notte scorsa parte della struttura della Inv Meccanica, azienda dell'indotto Honda che produce apparati frenanti per i motocicli. Le fiamme si sono propagate a partire dalle 2, facendo saltare i vetri del capannone. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco di Lanciano e Ortona che hanno limitato i danni alla parte esterna dello stabilimento. Il rogo ha distrutto gran parte dei pezzi di assemblaggio delle moto con danni ingenti. La produzione non dovrebbe subire interruzioni. La natura dolosa del rogo è stata ipotizzata dalla circostanza del ritrovamento di inneschi con solventi liquidi, sostanza non utilizzata dall'azienda metalmeccanica. 14/02/2011 13.29