Corsi preparto e di massaggio infantile, iscrizioni aperte a Sambuceto

GENITORI E FIGLI. SAMBUCETO. Ripartono i corsi preparto e di massaggio infantile organizzati dalla Onlus “Mater Natura” tenuti dalla psicologa Alessia Lotti, insegnante dell’Associazione Italiana Massaggio Infantile. Dal prossimo lunedì 13 settembre, presso la sede della onlus in via Roma 8 a Sambuceto, inizierà la nuova stagione degli incontri destinati ai futuri genitori. «Si tratta di un corso preparto e di accompagnamento alla nascita», spiega Lotti, «con esercizi pratici di respirazione e di rilassamento utili durante la fase finale del parto». «Verranno insegnate le tecniche del training autogeno respiratorio», continua la psicologa, «senza tralasciare gli aspetti ed i problemi legati al delicato periodo della gestazione fino al parto». Per i neo genitori, invece, sarà dedicato un nuovo corso rivolto mamme e bambini di età compresa tra 0 a 12 mesi. Le iscrizioni sono ancora aperte al 320.4873115, via email alessia.lotti@aimionline.it o tramite web su www.psicomamme.weebly.com 10/09/2010 16.13