Droga, carabinieri arrestano due persone

CRONACA. CHIETI. E' stato arrestato dai carabinieri, diretti dal capitano Aldo Manzo, Daniele Baldini, 26 anni con l'accusa di detenzione illegale di stupefacenti. All'interno del suo appartamento di via Ronchi 85 a Pesscara i militari hanno sequestrato un involucro contenente circa 340 grammi di eroina di ottima qualità (una mattonella marrone fortemente maleodorante). In manette è finito anche Ari Dhima, 30enne albanese pregiudicato, con l'accusa di cessione di stupefacente. L'uomo vive in via Lago di Bomba a Montesilvano. Nell'abitazione sono stati trovati 5.120 euro in contanti ben sistemati in una copertina di cellophane, custodita insime ad un “libro mastro” da cui si rilevano “uscite ed entrate” relative a numerose cessioni di stupefacente. 14/02/2011 10.03