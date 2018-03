Controlli della Forestale di Pescara su prodotti alimentari: 24mila euro di multe

CRONACA. PESCARA. Sono stati elevati 24 verbali amministrativi da circa 1000 euro l’uno per complessivi 24.000 euro, ad altrettanti pubblici esercenti nel corso di un centinaio di ispezioni effettuate da agenti del Corpo Forestale dello Stato sull’intera provincia presso ristoratori ed agriturismi, attinenti il controllo per prodotti – nella fattispecie l’olio- proposti al consumo in contenitori non etichettati conformemente alla normativa della Legge 81/2006 che impone che il prodotto destinato ad essere immediatamente consumato sulla tavola sia proposto in contenitori dalla cui etichetta il consumatore possa evincere se trattasi di olio extravergine di oliva o altro e non come spesso invece accade in recipienti senza alcuna indicazione. In un caso, è stato inoltre elevato altro verbale da 1166,66 euro per violazione del D.Lgs 190/1992 per inosservanza dei termini di conservazione, in quanto il prodotto offerto sul tavolo al consumatore risultava scaduto, nonostante regolarmente offerto al consumo dei clienti. 10/09/2010 15.11