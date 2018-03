Eliminazione delle barriere architettoniche, domande entro il 1 marzo

HANDICAPP. TERAMO. Abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici privati, la Federconsumatori di Teramo ricorda che entro il primo marzo si possono presentare le domande. Le domande di contributo devono essere presentate al Sindaco del Comune di appartenenza dai disabili stessi (o il curatore o il tutore). Hanno diritto a presentare le domande di contributo: i disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere motorio e i non vedenti; coloro i quali abbiano a carico persone con disabilità permanente; i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari. I contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di attrezzature quali servoscala o carrozzine montascale. Per i condomini potrà essere presentata dall’Amministratore dello stabile. La domanda deve contenere: la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista (per opere di una certa entità è consigliabile ricorre ad un progettista); un certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico e deve attestare l'handicap del richiedente; la certificazione di invalidità; una autocertificazione contenente via, numero civico ed eventualmente l'interno dell'immobile, una breve descrizione degli ostacoli alla mobilità e la dichiarazione che gli interventi non sono già stati realizzati, non sono in corso di esecuzione, e non sono stati concessi altri contributi per le medesime opere. La Regione Abruzzo ha stabilito che anche gli assegnatari degli alloggi Ater dovranno richiedere direttamente il contributo ove trattasi di abbattimento di barriere interne all’alloggio (rifacimento servizi igienici ecc.) e che non sono invece stati riservati fondi specifici per l’installazione di ascensore in edifici Ater. Ulteriori informazioni potranno essere acquisite presso il Comune di residenza 12/02/2011 11.22