A Tagliacozzo apre lunedì una casa famiglia per i disabili

SOLIDARIETA'. AVEZZANO. Lunedì 14 febbraio 2011 l’Anffas Onlus di Avezzano apre la casa famiglia a Tagliacozzo ubicata in via delle Macchie. Il presidente Giovanni Di Pangrazio con tutta l’associazione vede finalmente realizzato un sogno durato 8 anni. La realizzazione di una struttura idonea ad ospitare disabili orfani o con familiari impossibilitati ad assistere i loro figli spesso per la sopravvenuta età avanzata. La casa famiglia ubicata alle porte di Tagliacozzo venendo dalla frazione di Sfratati gode di un’ottima posizione ed è vicina al centro storico della cittadina. La casa famiglia denominata “dopo di noi” colma una lacuna della Marsica intera. Coloro che hanno bisogno di assistenza 24 h non dovranno più spostarsi fuori regione. La Regione Abruzzo, come nella previsione della legge di finanziamento, dovrà accreditare tale struttura come le altre già finanziate dal L. 23/12/2000 n° 388 art 81. 12/02/2011 11.20